Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова констатирует, что гарантии, данные ей президентом России Владимиром Путиным как украинскому омбудсмену по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы, в связи с чем обратилась к главе администрации президента РФ.

"Поэтому я обратилась с официальным письмом к главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию данных мне президентом РФ гарантий", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Украинский омбудсмен также опубликовала фотокопии своего официального письма на имя А.Вайно по этому поводу.