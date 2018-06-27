События

18:35 27.06.2018

Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

1 мин читать
Денисова просит главу администрации Путина обеспечить реализацию данных ей президентом РФ гарантий о допуске к удерживаемым украинцам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова констатирует, что гарантии, данные ей президентом России Владимиром Путиным как украинскому омбудсмену по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы, в связи с чем обратилась к главе администрации президента РФ.

"Поэтому я обратилась с официальным письмом к главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию данных мне президентом РФ гарантий", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Украинский омбудсмен также опубликовала фотокопии своего официального письма на имя А.Вайно по этому поводу.

Теги: #заключенные #омбудсмен #денисова #путин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Денисова просит Москалькову о содействии во встрече с моряками "ЯМК-0041" на территории украинского Генконсульства в Ростове-на-Дону

Денисова увязывает посещение Москальковой Одинцова с возможностью ей посетить Сущенко

Омбудсмен РФ уверяет, что врачи не видят угроз для жизни Балуха

Москалькова выступает за нормативное регулирование между Украиной и РФ вопроса посещения консулами арестованных и заключенных лиц с двойным гражданством

ЕСПЧ не дал прямого ответа на требование предоставить Денисовой доступ к Сенцову

Москалькова не знает, сможет ли Денисова встретиться с Сенцовым, но обещает сама посетить его по возвращении из Киева

Денисова: в Московском горсуде еще не рассмотрели консульский запрос на посещение Сущенко, обещали выдать решение сегодня

Денисова: если я не могу попасть к нашим заключенным в РФ, то и Москалькова не может попасть к своим соотечественникам в Украине

Денисова: посольство Украины просит российские ответственные службы обеспечить визит украинского омбудсмена к Сенцову, Балуху, Клыху и Кольченко

Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО 26 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

Трое бойцов ВСУ погибли, один был ранен в результате артобстрелов боевиков на Донбассе

По результатам квалифоценивания 189 судей подлежат увольнению или уже уволены - ВККСУ

В Таллине заявили о готовности Эстонии и Дании обучать чиновников антикоррупционного бюро Украины

Стороны конфликта на Донбассе обещают соблюдать перемирие, объявленное с 1 июля - Сайдик

Бесперебойную работу ДФС может гарантировать только соблюдение меморандума от 19 сентября 2014г и определенной им линии разграничения - Олифер

Украинская сторона в ТКГ готова к широкому компромиссу для освобождения заложников на Донбассе

Особо опасный и вероятно вооруженный преступник сбежал из зала Миргородского райсуда

ТКГ с участием ОРДЛО подтверждает приверженность всеобъемлющему и бессрочному режиму прекращения огня с 1 июля

Очередных сталкеров задержали близ Припяти полицейские

Коллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА