Денисова увязывает посещение Москальковой Одинцова с возможностью ей посетить Сущенко

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова увязывает посещение ее коллегой, уполномоченным по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, россиянина Максима Одинцова в Лукьяновском СИЗО с возможностью ей посетить осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

"С целью синхронного и взаимного мониторинга прав удерживаемых лиц, я обратилась к Уполномоченной РФ с неотложной просьбой: …Способствовать моему посещению гражданина Украины Романа Сущенко, что сделает возможным ее визит к Максиму Одинцову", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Также Л.Денисова сообщила о своей просьбе к Т.Москальковой "обратиться к президенту РФ с обращением о помиловании" украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку теракта.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

С 14 июня Л.Денисова находится в РФ, но до сих пор ей не разрешили встретиться ни с одним из украинских политзаключенных и незаконно удерживаемых.