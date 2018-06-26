Москалькова не знает, сможет ли Денисова встретиться с Сенцовым, но обещает сама посетить его по возвращении из Киева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не знает, сможет ли уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова встретиться с украинцем Олегом Сенцовым, который удерживается в российской колонии, но обещает сама посетить его после возвращения из Киева.

"Я лично полечу для того, чтобы можно было убедиться, каково его состояние здоровья и нужна ли ему какая-либо помощь", - сказала Т.Москалькова журналистам возле Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Говоря о том, когда это произойдет, российский омбудсмен сказала: "По возвращении из Киева".

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что Т.Денисова не сможет попасть к О.Сенцову, уполномоченный РФ отметила: "Я не могу ответить за органы власти. Я направила свое обращение с просьбой допустить уполномоченного вместе со мной, потому что наше законодательство не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны. Она – гражданка Украины, Сенцов – гражданин России... Будем исходить из того, что это человек с двумя гражданствами".

Она также сообщила, что в отношении О.Сенцова обратилась к руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой "допустить врачей для консилиума, которых назовут адвокат и родственники самого О.Сенцова, чтобы этим врачам было полное доверие".

"Но сам Сенцов пока отказался от того, чтобы врачи его посещали", - сообщила Т.Москалькова.