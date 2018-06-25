Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО 26 июня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена 26 июня посетить россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева, сообщает в понедельник пресс-служба омбудсмена.

В соответствии с договорённостями между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова "26 июня планирует посетить осужденного М.Е.Одинцова, содержащегося в СИЗО Киева, входящего в состав списков, выработанных и переданных друг другу уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой", -говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Т.Москалькова также намерена встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящимися на территории Украины.

"Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках", - добавили в пресс-службе.

Осужденные в Украине М.Одинцов и Александр Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе Украины с Крымом. В феврале А.Баранов и М.Одинцов были приговорены Дарницким райсудом Киева за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно.