Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование удерживаемому в РФ крымскому татарину Абдулгазиеву

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову обеспечить надлежащие условия содержания и провести полное медицинское обследование удерживаемых на территории РФ крымского татарина Тофика Абдулгазиева.

"Срочно встретилась с адвокатами крымских татар, незаконно удерживаемых на территории РФ и временно оккупированного Крыма - Лилией Гемеджи и Эмилем Курбединовим. …Адвокат Тофика Абдулгазиева, Эмиль Курбединов, сообщил, что по возвращению его подзащитного в ту же камеру с клопами, блохами и тараканами - у Тофика появились два новых укуса", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в четверг вечером.

В связи с этим Денисова обращается к Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия содержания и провести полное медицинское обследование, по результатам которого предоставить квалифицированное лечение гражданину Украины Абдулгазиеву.

"Призываю международное сообщество, представителей дипломатического корпуса и правозащитных организаций участвовать в судебных заседаниях, чтобы не допустить нарушения прав граждан Украины, которые незаконно содержащихся в местах несвободы в РФ и на территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что при рассмотрении дел "Хизб ут-Тахрир" российские суды запрещают осуществлять любую фиксацию судебного процесса с помощью телефонов или других устройств.