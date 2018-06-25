Украина готова к беспрецедентным шагам для освобождения заложников

Россия блокирует переговоры по освобождению удерживаемых лиц, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и подчеркивает, что Украина готова на беспрецедентные шаги для освобождения заложников.

"К сожалению, на сегодняшний день переговоры по освобождению заложников сознательно блокируются российской стороной и используются как средство политического давления", - сказал В.Грицак на совместном с главой МИД Украины Павлом Климкиным брифинге в понедельник в Киеве.

Глава СБУ подчеркнул, что Украина готова "на беспрецедентные шаги" для того, чтобы "вернуть всех узников домой, как с оккупированных территорий – Крыма и Донбасса, так и с территории Российской Федерации".