События

19:04 24.06.2018

В воскресенье днем боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен

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В воскресенье днем боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен

В течение суток воскресенья с 7.00 утра до 18 .00 боевики продолжали вооруженные провокации против украинских войск на Донбассе, 5 раз нарушив режим прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Враг 5 раз нарушал режим прекращения огня и во всех случаях обстрелы велись с запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации отмечается, что на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики обстреляли позиции ВСУ с минометов калибром 82-мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Днем на мариупольском направлении ситуация обострилась. НВФ вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122-мм и 152-мм. Боевики также активно применяли минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Также обстрелов из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников у Гнутово и Богдановки, а Лебединское, кроме артиллерии, обстреливал танк.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и надежно удерживают занимаемые рубежи", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка #украина
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Интерфакс-Украина
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