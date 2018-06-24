Задержанным за нападение на цыганский табор во Львове объявлено подозрение

Восьми задержанным по подозрению в нападении на цыганский табор на окраине Львова объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Полиция установила причастность к нападению на табор 11 жителей Львова и соседних сел. Как указано в сообщении, молодые люди напали на табор с ножами, металлическими трубами и цепями.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды); ч.1 ст.304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность).

Как сообщалось, один человек погиб и четверо, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова поздно вечером в 23:25. По данным полиции, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках. Ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. Правоохранители задержали 8 человек, в том числе и организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет.

Позже мэр Львова Андрей Садовой сообщил о том, что, по меньшей мере, двое пострадавших, в том числе ребенок с мамой, были выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. Также он рассказал о взятии под защиту правоохранителями пострадавших жителей табора.