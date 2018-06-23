События

10:48 23.06.2018

На Закарпатье спасатели помогли детям и взрослым из палаточного городка спустится в село

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На Закарпатье спасатели помогли детям и взрослым из палаточного городка спустится в село

На Закарпатье спасатели предоставили помощь в сопровождении до села Билин туристов, разбивших палаточный городок возле горы Близница Раховского района и попросивших о помощи в связи с резким снижением температуры воздуха, сообщает сайт Госслужбы по ЧС.

Там отметили, что в шесть часов утра в оперативно-спасательную службу ГСЧС поступило сообщение о том, что в связи со снижением температуры воздуха и выпадением мокрого снега группа туристов из 35 человек (из них 27 детей) нуждается в сопровождение с горы Близница к селу Билин.

Для предоставления помощи привлекли семерых спасателей и четыре единицы техники.

Ранее глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что в ночь на субботу в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. Там, где находится палаточный городок с 27 детьми, слой снега достигает несколько сантиметров.

По информации Г.Москаля, 27 детей – из Одесской, Харьковской областей и Киева. "Кто организовал (палаточный городок – ИФ) мы пока не знаем, потому что они нигде не регистрировались, хотя должны были сделать это в спасательной службе", - отметил он.

Теги: #гсчс #спасатели #горы #закарпатье #туристы
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Интерфакс-Украина
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