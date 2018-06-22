События

19:23 22.06.2018

Пенсионный фонд возобновил выплату пенсии историку Козловскому

1 мин читать

Пенсионный фонд (ПФ) Украины урегулировал недоразумение с выплатой пенсии историку Игорю Козловскому, который удерживался боевиками на Донбассе и был освобожден в декабре 2017 года, - с пятницы, 22 июня, возобновлена выплата пенсии с учетом предыдущего периода.

"Недоразумения, связанные с пенсионным обеспечением известного ученого-религиоведа, Героя Украины, Игоря Козловского, урегулированы. 22 июня Пенсионный фонд возобновил выплату его пенсии с учетом предыдущих периодов", - говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда Украины в пятницу.

В фонде пояснили, что сложившаяся ситуация не связана с пересечением И.Козловским государственной границы. "В дальнейшем выезд в другую страну никоим образом не повлияет на выплату пенсии", - заверили в ПФ.

Руководство Пенсионного фонда лично сообщило И.Козловскому о возобновлении выплаты его пенсии.

Ранее в пятницу первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко призвала премьер-министра Владимира Гройсмана разобраться с ситуацией вокруг блокирования выплаты пенсии историку И.Козловскому.

И.Геращенко подняла вопрос выплат пенсий и процедуры верификации внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в ходе часа вопросов к правительству с тем, чтобы усовершенствовать этот процесс.

Как известно, И.Козловский удерживался боевиками "ДНР" и был освобожден в декабре 2017 года.

Теги: #пфу #козловский #пенсия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укрзализныця" и отраслевой профсоюз обратятся в парламент относительно возобновления железнодорожникам права досрочного выхода на пенсию

Отменен концерт Козловского в Одессе

На Киевщине неизвестные отобрали у сотрудника "Укрпошты" 200 тыс. грн

Рева: размер пенсий военнослужащих увеличится на 77%

Киберполиция провела обыски у интернет-торговца базами ПФУ

Для введения накопительной пенсионной системы будет разработан отдельный законопроект – Минсоцполитики

Гройсман призывает Раду принять пенсионную реформу до конца сессии

Судьи получают в среднем 23,7 тыс. грн пенсии, депутаты – 15,2 тыс. и прокуроры – 9,9 тыс.

Пенсионная реформа предусматривает расширение списков профессий, имеющих право на досрочный выход на пенсию - Гройсман

Проект пенсионной реформы увеличивает максимальную сумму дохода для уплаты ЕСВ с 40 до 100 тыс. грн – Гройсман

ПОСЛЕДНЕЕ

В пятницу днем боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Денисова просит руководителя ФСИН срочно обеспечить ей допуск к Сенцову

Сенцов против помилования и не будет писать такого прошения президенту РФ

СБУ задержала участников банды – граждан РФ, "выбивавших" деньги у украинских бизнесменов

Убийцу-насильника, жертвами которого в Кривом Роге стали 6 женщин, задержали правоохранители - Аброськин

Денисова предложила Москальковой посетить в первую очередь Сенцова из-за его длительной голодовки

Балух объявил сухую голодовку, МИД требует доступа к нему украинских врачей

СБУ задержала 6 человек, готовивших незаконную продажу в Украине контрабандного радия

Верховний Суд розробляє механізми запобігання гендерній дискримінації в Україні

Реформирование судов в Украине не снизит доступ граждан к правосудию - глава Верховного суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА