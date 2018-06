В Украине запустили новую энциклопедию на базе MediaWiki

В сети Интернет появилась новая энциклопедия, главным объектом исследования которой являются мировые субкультуры, сообщили представители редколлегии энциклопедии в своем пресс-релизе в четверг.

Энциклопедия мировых субкультур является не просто очередным проектом, созданным на движке MediaWiki, это официальное зарегистрированное средство массовой информации, которое к тому же создано в рамках партнерства с «Большой украинской энциклопедией», сообщается в пресс-релизе.

В состав редакторской группы входят как европейские и американские профильные эксперты, так и украинские профессора, хорошо знакомые украинскому академическому сообществу. Среди них вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филипович и профессор кафедры культурологии Института философского образования и науки Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова Ирина Богачевская. Важной особенностью проекта является привлечение международных экспертов, среди которых главный редактор «La Voce di New York» Стефано Ваккаро, главный редактор «Palermo Today» Андреа Перничиаро, историк, Ph.D. университета Стэнфорда Алан Льюис, криминалист из Палермо Динни Алесси, Ph.D. в области международного права Говард Хоффманн, журналист, ведущий консультант «Africa Network for Peace and Justice» Ник Идоко.

«То, что было задумано в данном случае, – это проект мирового значения. Я думаю, что несмотря на всю глобализацию, которую переживает современный мир, он живет на локальных уровнях, потому исследование субкультур крайне важно для того, чтобы объективно понимать, как устроен мир вокруг нас сегодня», - приводятся в документе слова Людмилы Филипович.

Энциклопедия мировых субкультур не будет повторением существующих энциклопедий. Целью данного научно-популярного проекта является многовекторный анализ мировых субкультур. Каждое явление, организация и личность будут рассматриваться с трех позиций – с позиций последователей, ученых и независимого общественного мнения. Никакая другая энциклопедия подобной отличительной особенностью не обладает.

Энциклопедия мировых субкультур является вики-энциклопедией, то есть энциклопедией, созданной на движке MediaWiki. «Но это практически все, что есть общего у нас с Википедией, – говорит главный редактор Энциклопедии Игорь Дмитрук. – В отличие от Википедии, статьи которой часто пишутся любителями, статьи научного блока Энциклопедии мировых субкультур проходят рецензирование, подобное рецензированию научных журналов. В отличие от Википедии, в нашем проекте разрешены авторские статьи, авторская точка зрения, то есть оригинальные исследования. Авторы Энциклопедии мировых субкультур могут использовать более широкий набор источников, – архивы, публикации в СМИ, блоги последователей, – если это необходимо для более глубокого освещения темы».