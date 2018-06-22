События

12:16 22.06.2018

Осужденный Кольченко в медсанчасти, ему разрешили свидание с мамой в конце июля

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Осужденный Кольченко в медсанчасти, ему разрешили свидание с мамой в конце июля

Отбывающий наказание в Челябинской области России украинец Александр Кольченко в настоящее время находится в медсанчасти, он немного набрал в весе, сообщил российский правозащитник Николай Щур со ссылкой на адвоката осужденного.

"От Кольченко вышел адвокат (22 июня). Вот что он сообщил по телефону. Саша по-прежнему находится в медсанчасти. Но теперь не один в палате, а с "сокамерником". Немного поправился. (Весит сейчас около 62 кг)", - написал Н.Щур на странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, каждое кормление А.Кольченко снимают на видеокамеру.

"Ему подписали длительное свидание с мамой на 28-30 июля", - добавил правозащитник.

Он также проинформировал, что 18 июня А.Кольченко вызвали к начальнику колонии для разговора, в том числе, с региональным омбудсменом. "Саша ответил и от дальнейшего общения с ними отказался: "Хочу встретиться с УПЧ (уполномоченный по правам человека - ИФ) Украины", - приводит детали Н.Щур.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу А.Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

31 мая А.Кольченко объявил голодовку с требованием освободить О.Сенцова. 7 июня он ее прекратил.

19 июня в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области сообщили, что состояние здоровья А.Кольченко не вызывает опасений у врачей, патологических отклонений у него не выявлено.

Теги: #кольченко #голодовка #медсанчасть
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