В Ривном депутат облсовета и его брат госпитализированы в результате поджога дверей квартиры

В Ривном неизвестные подожгли двери квартиры, где проживает брат депутата ривненского областного совета, в результате происшествия оба родственника доставлены в медучреждение с ожогами тела.

Как сообщает отдел коммуникации полиции ривненской области, около 1:20 четверга о пожаре в подъезде в полицию сообщила жительница многоэтажки на ул.Евгения Коновальца. На место происшествия были направлены экипажи полиции и спасатели.

"К их приезду жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать людей. Оказалось, что на 8-м этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний житель. Вместе с ним в доме находился и 37-летний брат, депутат Ривненского областного совета. Оба были доставлены в медучреждение с ожогами тела", - сообщили в полиции.

По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

По факту поджога полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители не сообщают имен пострадавших, но как информирует местное интернет-издание "ЧаРивне.инфо", при пожаре пострадал депутат Ривненского облсовета Николай Лобчук, избранный от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Нашу жизнь спасла собака, которая начала лаять. Мы выбежали на балкон, и там ждали спасателей. Поджог я связываю полностью со своей депутатской деятельностью. Несколько раз мне бросали гранаты, были предупреждения, и на этот раз уже подожгли квартиру", - рассказал депутат изданию.

Главный врач Ривненской областной больницы Иван Зима пояснил, что состояние депутата и его брата удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.