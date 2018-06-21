События

13:08 21.06.2018

В Ривном депутат облсовета и его брат госпитализированы в результате поджога дверей квартиры

2 мин читать

 В Ривном неизвестные подожгли двери квартиры, где проживает брат депутата ривненского областного совета, в результате происшествия оба родственника доставлены в медучреждение с ожогами тела.

Как сообщает отдел коммуникации полиции ривненской области, около 1:20 четверга о пожаре в подъезде в полицию сообщила жительница многоэтажки на ул.Евгения Коновальца. На место происшествия были направлены экипажи полиции и спасатели.

"К их приезду жители самостоятельно пытались тушить пламя и эвакуировать людей. Оказалось, что на 8-м этаже горели двери одной из квартир, в которой проживает 33-летний житель. Вместе с ним в доме находился и 37-летний брат, депутат Ривненского областного совета. Оба были доставлены в медучреждение с ожогами тела", - сообщили в полиции.

По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

По факту поджога полиция начала досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители не сообщают имен пострадавших, но как информирует местное интернет-издание "ЧаРивне.инфо", при пожаре пострадал депутат Ривненского облсовета Николай Лобчук, избранный от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Нашу жизнь спасла собака, которая начала лаять. Мы выбежали на балкон, и там ждали спасателей. Поджог я связываю полностью со своей депутатской деятельностью. Несколько раз мне бросали гранаты, были предупреждения, и на этот раз уже подожгли квартиру", - рассказал депутат изданию.

Главный врач Ривненской областной больницы Иван Зима пояснил, что состояние депутата и его брата удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Теги: #ривне #пожар #депутат
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ночью под Киевом горел автозаправочный комплекс "БРСМ"

Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в Броварах

В Броварах горит пятиэтажка, проводится эвакуация жителей

Спасатели ликвидируют пожар в лесопарковой зоне на окраине Энергодара

Пожар на неработающей трансформаторной подстанции на Рокитновском стеклозаводе ликвидирован - ГСЧС

На ЧАО "Рокитновский стеклозавод" горит трансформаторная подстанция

Мебель, документы и оргтехника сгорели ночью в одном из кабинетов Центрального автовокзала Киева

Во время пожара в жилом доме в Хмельницком погиб двухлетний ребенок

В Одессе произошел очередной пожар в заведении общественного питания – горела кровля ресторана "Пивной сад"

Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории в Деснянском районе Киева – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова хлопочет о первоочередном посещении Сенцова, Коржа, Кольченко и Балуха

Нацполиция на таможенных постах лишена каких-либо полномочий - Луценко

Киевсовет принял решение о сбережении артефактов, найденных на раскопках Почтовой площади

Власти Гоа будут штрафовать за ночные купания и распитие алкоголя на пляжах

В Киеве простились с поэтом Иваном Драчом

СБУ разоблачила группу компаний, незаконно страховавших граждан РФ и жителей аннексированного Крыма

Более 200 участников ВНО-2018 получили 200 баллов, 12 из них – 200 баллов по двум предметам – директор УЦОКО

Посольство США в Украине призывает РФ предоставить доступ ко всем украинским заключенным, в том числе к голодающему Сенцову

Минобразования продлило срок внесения вузами в ЕГЭБО небюджетных конкурсных предложений до 30 июня

Турчинов раскритиковал попытки ЛГБТ-сообщества "навешивать ярлыки" на его супругу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА