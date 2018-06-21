События

08:12 21.06.2018

Мэр Белгорода-Днестровского подала в отставку из-за политического кризиса в городе

2 мин читать

Мэр Белгорода-Днестровского Одесской области Алла Гинак подала в отставку из-за политического кризиса в городе.

На своей странице в Facebook она объяснила причины, которые вынудили ее принять такое решение. В первую очередь – это состояние постоянной политической борьбы в городе, из-за чего не удается решить множественные городские проблемы.

"Да, финансовая децентрализация существенно увеличила бюджет города, доходная его часть возросла. Но те обязательства, которые возложило на нас государство, несоизмеримо выше возможностей нашего небольшого городка. Искать пути решения тех или иных вопросов, решать все насущные проблемы города можно. Можно лишь тогда, когда это единая цель всех ветвей власти! Когда депутаты и мэр, избранные народом, и чиновники назначенные на ответственные посты, руководители коммунальных предприятий объединены одной целью – возродить город, вдохнуть в него жизнь!", - отметила А.Гинак.

Мэр Белгорода-Днестровского поблагодарила всех, кто ее поддерживал и поддерживает и отметила, что продолжит работать на благо города.

"Я не прощаюсь! Я остаюсь в городе и продолжаю работать на благо его жителей. У меня есть благотворительный фонд, где меня ждут с нетерпением и у нас еще очень много не реализованных проектов. Я теперь смогу больше времени уделять общественной работе и благотворительности!", - резюмировала она.

Как сообщалось, в конце мая А.Гинак обратилась к Верховной Раде с просьбой распустить местный городской совет из-за блокирования депутатами проведения сессии.

Несколько месяцев собрания в городе не собирались из-за того, что 20 депутатов из 34 депутатов из партий "Оппозиционный блок", "Наш край" и "Видродження", а также почти все депутаты "Батькивщины" не являлись на пленарное заседание

По словам мэра, таким образом ее политические оппоненты пытались снять градоначальницу с должности.

Она добавила, что отсутствующие депутаты могли бы снять ее с должности, набрав 23 голоса в городском совете.

Также А.Гинак описала ряд проблем, которые городские власти не могут решить из-за отсутствия решений по бюджету, включая вероятность отключения воды в городе и невозможность провести капремонт улиц города.

А.Гинак была избрана мэром Белгорода-Днестровского Одесской области в октябре 2015 года, набрав около 46% голосов избирателей. До этого возглавляла обувную фабрику "Белста". На выборах балотировалась от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Теги: #белгород_днестровский #мэр #отставка #одесса
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Уличный активист Стерненко возвращается в Одессу после трех недель лечения в Киеве

Активисты забросили на территорию российского генконсульства в Одессе пять окровавленных мячей

В Одессе произошел очередной пожар в заведении общественного питания – горела кровля ресторана "Пивной сад"

Суд снял с мэра Одессы Труханова почти все обязательства, в том числе разрешил выезжать за пределы Украины

Суд Одессы назначил домашний арест гражданам непризнанного Приднестровья, подозреваемым в заказных убийствах

Суд снова не смог рассмотреть апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор фигурантам дела по события 2 мая

Омбудсмен просит главу Нацполиции и мэра Киева обеспечить безопасность участников "Марша равенства"

Мария Гайдар решила отказаться от мандата депутата Одесского облсовета

В Одессе простились с режиссером Кирой Муратовой

Решение об отставке Данилюка является единственно правильным, - Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов - УЦОКО

Денисова просит Минюст Украины обратиться в ЕСПЧ относительно нарушения прав Сенцова

Грузия планирует культивировать виноградную лозу на Марсе

На пляже Кирилловке местные жители спасли ребенка

Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ВСУ, ранены трое военных

Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА

Замначальника райотдела ГСЧС на Харьковщине и трое его подчиненных подозреваются в систематическом вымогательстве

Замначальника райотдела ГСЧС на Харьковщине и трое его подчиненных подозреваются в систематическом вымогательстве

Студент харьковского вуза задержан по подозрению в торговле оружием

Грузия планирует культивировать виноградную лозу на Марсе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА