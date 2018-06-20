События

11:43 20.06.2018

Пункт пропуска между Украиной и Молдовой в районе Паланки 21 июня закроют на сутки

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Пункт пропуска между Украиной и Молдовой в районе Паланки 21 июня закроют на сутки

Украино-молдавский пункт пропуска через государственную границу "Паланка – Маяки – Удобное" на транзитном участке автодороги "Одесса – Рени" в Белгород-Днестровском районе Одесской области закроют на сутки с 17:00 четверга, 21 июня, до 17:00 пятницы, 22 июня.

Как сообщила в среду пресс-служба Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, закрытие пункта пропуска связано с проведением строительных работ по газификации и электрификации пункта пропуска.

"В связи с этим советуем путешествующим и перевозчикам, которые намерены пересекать государственную границу с Республикой Молдова, выбирать другие пункты пропуска, в частности соседний "Староказачье – Тудора", - отметили в пресс-службе.

По планам, пункт пропуска заработает в 17:00 в пятницу, 22 июня.

Теги: #молдова #автодорога #транзит #госграница
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Интерфакс-Украина
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