Москалькова говорит об утвержденной "дорожной карте" посещения "удерживаемых лиц" в РФ и Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник провела встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой, омбудсмены утвердили дорожную карту посещения заключенных двух стран.

"Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договорённостей, при личной встрече нам удалось при личной встрече выработать и утвердить "дорожную карту", основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений", - говорится в заявлении Т.Москальковой, распространенном по итогам встречи во вторник.

Российский уполномоченный сообщила, что обменялась с Л.Денисовой списками 34 граждан, которых омбудсмены хотят посетить в местах лишения свободы, и обговорила график взаимных визитов.

"Мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны", - добавила Т.Москалькова.

В понедельник омбудсмены двух стран провели первую встречу, на которой договорились о принципах посещения заключённых. Во вторник Л.Денисова заявила, что достигнутые ранее договоренности не выполнены, назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.