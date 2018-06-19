События

13:09 19.06.2018

Несколько правоохранителей получили травмы у здания Рады, одного митингующего доставили в полицию

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Несколько правоохранителей получили травмы у здания Рады, одного митингующего доставили в полицию

По предварительным данным, в результате стычек у здания Верховной Рады несколько правоохранителей получили телесные повреждения.

"Информация относительно пострадавших уточняется", - сообщает сайт столичной полиции.

В то же время, как сообщил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, по предварительной информации, на митинге у Верховной Рады пострадали двое полицейских.

"На это время (возможно, данные изменятся) есть два потерпевших полицейских", - сказал он.

По словам А.Шевченко, у одного полицейского – внутренняя черепно-мозговая травма, у другого – ожоги от слезоточивого газа (оба правоохранителя из Печерского райуправления). Потерпевшие отправлены в учреждения здравоохранения.

Кроме того, по данным спикера МВД, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции.

Информацию о задержании одного активного участника конфликта и доставке его в управление полиции приводит и сайт полиции Киева.

За порядком у здания парламента наблюдают около 500 правоохранителей.

В сообщении отмечается, что заявки на проведение акций были заблаговременно поданы в Киевскую городскую государственную администрацию.

"Утром участники акций перекрывали движение в центральной части Киева, а затем у стен парламента устроили толчею и стычку", - указали в полиции.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в столичном главке, предварительно, задержанный использовал газовый баллончик.

Теги: #рада #правоохранители
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