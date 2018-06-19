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07:30 19.06.2018

В Белом доме заявили, что США приступают к созданию военно-космических сил

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В Белом доме заявили, что США приступают к созданию военно-космических сил

США находятся на начальной стадии создания военно-космических сил, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) дал поручение министерству обороны США начать этот процесс. Мы находимся на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с министерством обороны и соответствующими сторонами, чтобы это осуществить", - сказала С.Сандерс журналистам.

Ранее Д.Трамп, выступая в Национальном космическом совете США, заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.

"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал американский президент.

Кроме этого, он указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.

"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.

Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворное влияние на экономику.

Теги: #сша #космос #военные
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