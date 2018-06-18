События

17:36 18.06.2018

Подозреваемый в организации покушения на Бабченко заявляет, что в "списке 47" значился сын Авакова

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Подозреваемый в организации покушения на Бабченко заявляет, что в "списке 47" значился сын Авакова

Подозреваемый в организации подготовки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман заявляет, что в списке 47 журналистов и общественных активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ, значится имя сына главы Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сообщает интернет-издание "Радио Свобода".

"Перед заседанием Апелляционного суду Киева относительно его ареста рассказал медиа свою версию событий, которые ему инкриминируют… В списке, как утверждает Герман, было 47 человек, среди которых не было Бабченко, но был сын руководителя МВД Арсена Авакова", - пишет издание.

По информации "Радио свобода", Б.Герман заявил, что российская сторона предоставила ему в мессенджере фотокопию так называемого "расстрельного списка" на двух страницах.

"Герман утверждает, что в этой операции сотрудничал с представителем украинской контрразведки Дмитрием, позывной "Дитрих". По его словам, с этой целью они разработали закладку оружия, привезенного из зоны боевых действий на Донбассе. Герман уточнил, что его сотрудничество с контрразведкой документально не оформлено. Он также сказал, что был внештатным агентом с позывным "Герб", - сообщает "Радио Свобода".

Ранее интернет-издание "Украинской правде" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало сообщило, что полиция взяла под охрану 7 человек из "списка 47" (список потенциальных жертв террористических актов на территории Украины), который Служба безопасности Украины получила в результате спецоперации по имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

11 июня активист "Правого сектора", волонтер Алексей Цымбалюк, которому заказали убийство А.Бабченко, в интервью украинской службе BBC заявил, что организатор убийства журналиста Б.Герман изначально говорил о списке из 30 потенциальных жертв, затем озвучил число 60.

"В том первом разговоре он (Б.Герман - ИФ) сказал мне: есть список из 30 человек, которых нужно ликвидировать. Он сразу сказал, что работать нужно очень быстро, чтобы успеть к осени", - сказал А.Цымбалюк. Рассказывая об одном из последующих разговоров с Б.Германом касательно будущих жертв, А.Цымбалюк сообщил, что "имена не назывались, но список, по его словам, на то время вырос с 30 до 60 целей".

Теги: #подозреваемый #списки #аваков #бабченко
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