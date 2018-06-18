События

10:12 18.06.2018

Госграницу с РФ в Харьковской области обустроят до конца года – Аваков

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Госграницу с РФ в Харьковской области обустроят до конца года – Аваков

Обустройство Системы управления государственной границей Украины в Харьковской области уже проведено на более чем 80% ее протяженности и до конца 2018 года будет завершено, заявляет министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояние пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены", - сказал А.Аваков в ходе посещения Харьковского пограничного отряда, сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук.

При этом министр внутренних дел Украины добавил, что параллельно идут работы по обустройству Системы управления на Луганском и Сумском участках границы.

Теги: #аваков #госграница
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