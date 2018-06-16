Денисова обеспокоена отказом во встрече с Сенцовым и считает, что российская сторона должна "ускорить свои действия"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность отказом российской стороны в ее встрече с голодающим в российской колонии украинцем Олегом Сенцовым и заявила о намерении встретиться с другими удерживаемыми в РФ украинцами.

"Я, например, очень беспокоюсь, что мне вчера не удалось увидеть Олега Сенцова и выяснить, каково сейчас его состояние здоровья, потому что он уже 34-й день голодает. У меня есть информация только на 5 июня и подтверждения, в каком состоянии он находится ни у госпожи Москальковой (омбудсмен РФ Татьяна Москалькова - ИФ), ни у меня нет", - рассказала Л.Денисова по телефону в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

Она отметила, что руководитель управления исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу (РФ) дал очень жесткий отказ во встрече.

Вместе с тем, по словам Л.Денисовой, она намерена встретиться с другими удерживаемыми в России украинцами, которые также голодают.

"У нас еще есть Балух (Владимир Балух - ИФ), который голодает 90-й день в Симферопольском СИЗО, у нас есть Александр Шелков, который 24-й день голодает в Брянске, у нас есть Станислав Клых, который 9-й день голодает в Челябинской области в Верхнеуральске. Мы хотим попасть к этим людям, чтобы все-таки осуществить нашу гуманитарную миссию", - рассказала украинский омбудсмен.

"Я думаю, что тут и госпожа Москалькова, и все другие государственные органы, которые причастны к выполнению высоких договоренностей наших президентов, должны просто ускорить свои действия", - добавила она.