Денисова сообщила, что планирует в субботу посетить удерживаемого в РФ украинца Карпюка

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что намерена в субботу, 16 июня, посетить удерживаемого в Российской Федерации гражданина Украины Николая Карпюка.

"Сейчас мы двигаемся в направлении Владимирского централа, где содержится Карпюк, чтобы проведать его. Мы договорились об этом", - сказала Л.Денисова по телефону в эфире телеканала "112.Украина" в субботу.

По ее словам, когда она ранее в субботу находилась в российском городе Салехард, украинское посольство проинформировало ее, что успевают согласовать процедуры, согласно международным конвенциям, чтобы представители украинского консульства встретились с Н.Карпюком.

"Пока там ничего не написано обо мне как об уполномоченном, поэтому мы едем… Будем подавать заявление согласно с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, ст. 89 п.4, чтобы предоставили на таких условиях мне встречу с Карпюком", - рассказала украинский омбудсмен.

Л Денисова также подчеркнула, что российское законодательство предусматривает подобную встречу.