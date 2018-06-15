Суд в Крыму продлил арест украинскому активисту Балуху, он в критическом состоянии

Суд в аннексированном Крыму продлил срок ареста украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, он в критическом состоянии, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Есть ли предел российскому цинизму? Политзаключенный В.Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", - написала спикер МИД в Твиттере в пятницу.

Она подчеркнула, что в МИД требуют допустить к политзаключенному украинских или международных врачей. "Требуем допустить к политзаключенному В.Балуху укр. или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения", - написала М.Беца.

По информации издания "Крым.Реалии", подконтрольный России Раздольненский суд в пятницу продлил меру пресечения (арест) В.Балуху до 14 августа. Следующее судебное заседание назначено на 22 июня.

Во время заседания В.Балуху стало плохо. Приехала "скорая помощь", врачи сделали ему укол, однако состояние здоровья В.Балуха не улучшилось.

В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

В.Балух объявил голодовку 19 марта 2018 года, когда вступил в силу незаконный приговор по сфабрикованному против него делу.

19 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по информации ее российской коллеги Татьяны Москальковой, В.Балух питается по специальной схеме.