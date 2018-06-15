События

17:18 15.06.2018

Суд в Крыму продлил арест украинскому активисту Балуху, он в критическом состоянии

2 мин читать
Суд в Крыму продлил арест украинскому активисту Балуху, он в критическом состоянии

Суд в аннексированном Крыму продлил срок ареста украинскому политзаключенному Владимиру Балуху, он в критическом состоянии, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Есть ли предел российскому цинизму? Политзаключенный В.Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", - написала спикер МИД в Твиттере в пятницу.

Она подчеркнула, что в МИД требуют допустить к политзаключенному украинских или международных врачей. "Требуем допустить к политзаключенному В.Балуху укр. или международных врачей. Требуем от РФ его немедленного освобождения", - написала М.Беца.

По информации издания "Крым.Реалии", подконтрольный России Раздольненский суд в пятницу продлил меру пресечения (арест) В.Балуху до 14 августа. Следующее судебное заседание назначено на 22 июня.

Во время заседания В.Балуху стало плохо. Приехала "скорая помощь", врачи сделали ему укол, однако состояние здоровья В.Балуха не улучшилось.

В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в селе Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов. В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей.

В.Балух объявил голодовку 19 марта 2018 года, когда вступил в силу незаконный приговор по сфабрикованному против него делу.

19 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по информации ее российской коллеги Татьяны Москальковой, В.Балух питается по специальной схеме.

Теги: #крым #балух #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прервано энергоснабжение Крыма из-за срабатывания автоматики

В Симферополе произошли перебои с электроснабжением и мобильной связью

Условия Балуха хуже, чем говорят в России - крымские правозащитники

В Берлине встречаются главы МИД "нормандской четверки"

Состояние здоровья украинцев в СИЗО Симферополя удовлетворительное, адвокаты имеют к ним доступ

Порошенко поручил омбудсмену Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России, Крыму о ОРДЛО

МИД Украины требует освободить политзаключенного Балуха, который более 80 дней голодает в Крымском СИЗО

Запрет на посещение портов аннексированного Крыма в мае нарушили 16 судов

МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения местности вблизи извержения вулкана Фуэго в Гватемале

МИД вновь призывает украинцев воздержаться от поездок в Россию на финал ЧМ по футболу

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил в пятницу

Наев проинспектировал обновленный блокпост "Лисичанск-Бахмут", вскоре в области откроют еще три поста

Житель Нікополя який інфікував за допомогою вірусу Petya близько 400 комп'ютерів, не прийшов на засідання суду

СБУ в рамках "дела Бабченко" задержала руководителя еще одной группы по подготовке терактов в Украине

Геращенко: Заявления, что голодающий Сенцов "прибавил в весе" - это адский ад

Оборонные компании Украины и США планируют совместное производство боевого модуля для легкой бронетехники по стандартам НАТО

Организатор "убийства" Бабченко выступал посредником финансирования пророссийских политсил в Украине

Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры относительно отбора биологических образцов у Вышинского 18 июня

Межведкомиссия Кабмина начала изучение 5-летнего конфликта вокруг ТРЦ Sky Mall

Сенцов продолжает голодовку, в реанимацию его не доставляли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА