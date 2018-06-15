Омбудсмена Денисову не пустили в колонию к Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по прибытии в колонию к украинскому режиссеру Олегу Сенцову в настоящее время ей отказали во встрече с ним.

"Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе, именно он сообщил мне, что я не могу ни при каких обстоятельствах встретиться с Олегом Сенцовым. При этом он ничего мне не сообщил, почему именно он мне отказывает", - рассказала Л.Денисова в видеосюжете, выложенном на ее странице в Фейсбуке.

На видео видно, что омбудсмен стоит возле ворот колонии.

По ее словам, когда она спросила, в каком состоянии О.Сенцов, начальник управления сказал, что не будет предоставлять какую-либо информацию. "Поэтому он попросил нас покинуть территорию колонии", - добавила Л.Денисова.

"Я позвонила уполномоченной по правам человека Российской Федерации и жду от нее ответа", - указала украинский омбудсмен.

Ранее в пятницу Л.Денисова прибыла в г.Салехард и направилась в Лабытнанги, где в колонии содержится О.Сенцов.

"Прибыли в Салехард. Этот город в 22 км от Лабытнанги, где содержат Олега Сенцова. Сейчас направляют именно туда", – написала Л.Денисова на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Позднее стало известно, что омбудсмен уже прибыла в колонию и ждет встречи с руководством исправительного учреждения