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11:23 15.06.2018

АМКУ и СУП подписали меморандум о сотрудничестве

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АМКУ и СУП подписали меморандум о сотрудничестве

Глава Антимономольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев и исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерина Глазкова подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает СУП на своей странице в "Фейсбук".

"Подписание меморандума позволит нам проводить общую работу над исследованием функционирования рынков и состояния конкуренции, оперативно реагировать на любые нарушения и работать над усовершенствованием законодательства в этих вопросах", – цитирует пресс-служба СУП К.Глазкову.

Согласно сообщению, цель меморандума – организация взаимодействия для защиты и развития коркуренции и добропорядочных деловых практик.

СУП зарегистрирован 29 января 2016 года. В прошлом году Союз открыл официальные представительства в Днепре, Львове, Харькове и Одессе. По результатам 2017 года, компании-участники организации уплатили 17,5 млрд грн налогов, создали 138 тыс. рабочих мест. Членами СУП являются 614 компаний Украины.

Теги: #суп #терентьев #амку
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