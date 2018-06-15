АМКУ и СУП подписали меморандум о сотрудничестве

Глава Антимономольного комитета (АМКУ) Юрий Терентьев и исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Катерина Глазкова подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает СУП на своей странице в "Фейсбук".

"Подписание меморандума позволит нам проводить общую работу над исследованием функционирования рынков и состояния конкуренции, оперативно реагировать на любые нарушения и работать над усовершенствованием законодательства в этих вопросах", – цитирует пресс-служба СУП К.Глазкову.

Согласно сообщению, цель меморандума – организация взаимодействия для защиты и развития коркуренции и добропорядочных деловых практик.

СУП зарегистрирован 29 января 2016 года. В прошлом году Союз открыл официальные представительства в Днепре, Львове, Харькове и Одессе. По результатам 2017 года, компании-участники организации уплатили 17,5 млрд грн налогов, создали 138 тыс. рабочих мест. Членами СУП являются 614 компаний Украины.