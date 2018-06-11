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18:30 11.06.2018

Суд по делу Кернесу продолжится 18 июня

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Суд по делу Кернесу продолжится 18 июня

Киевский районный суд Полтавы в понедельник допросил продолжил допрос свидетелей защиты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

"Сегодня были допрошены три свидетеля. Допрос врача Главного бюро судмедэкспертизы Старовойтовой проходил в режиме видеоконференции и прерывался из-за проблем со связью. Кроме того были допрошены следователи Генпрокуратуры (которые расследовали дело - ИФ) Андрей Зубков и Юрий Бесчастный", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он отметил, что суд так и не допросил нескольких свидетелей обвинения, поскольку прокуратура не обеспечила их явку.

Следующее заседание назначено на 18 июня.

25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 г. Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

Теги: #кернес #суд
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