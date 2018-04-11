Международный аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме, несмотря на арест имущества, сообщают в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт продолжает работать в штатном режиме – обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в соответствии с суточным планом полетов и сезонным расписанием. На данный момент проводится правовая оценка сложившейся ситуации", - заявили в пресс-службе.

Там также предупредили, что деятельность аэропорта связана с обеспечением безопасности полетов и пассажиров, и любое вмешательство может привести к необратимым последствиям. "Уверен, что действия государственных органов не должны привести к остановке или сбоям в работе действующего международного аэропорта", - приводит пресс-служба предприятия слова директора ООО "Международный аэропорт "Одесса", под чьим контролем находится аэропорт, Павла Прусака.

Как сообщалось, накануне пресс-служба Специализированный антикоррупционной прокуратуры сообщила, что Соломенский районный суд Киева передал недвижимое имущество международного аэропорта "Одесса" и 75% акций компании, которая им владеет ООО "Международный аэропорт Одесса", в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

Указанные действия были осуществлены в рамках расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 Уголовный кодекс Украины).

По информации САП, в управление АРМА передано здание аэропорта (в том числе два терминала) общей площадью более 65 тыс. кв. м.

"Арест имущества, ориентировочная стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 2 млрд грн, обеспечит выполнение задач уголовного судопроизводства и станет основой для возвращения имущества территориальной громаде города Одессы", - сказано в сообщении.

В САП напомнили, что в 2011 году, вопреки требованиям законодательства состоялось отчуждение коммунального имущества международного аэропорта "Одесса" в пользу субъектов хозяйствования. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", бенефициарными собственниками которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, ООО "Международный аэропорт Одесса", в уставный капитал которого было передано имущество КП "Международный аэропорт Одесса". В созданном ООО "Международный аэропорт Одесса" местная громада получила долю в размере 25% акций, остальные 75% отошла частным владельцам.