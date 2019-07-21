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23:59 21.07.2019

ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

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Котировки ВВП-варрантов (VRI), выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, за последние 9 торговых дней выросли на 7% и достигли нового исторического максимума.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, по состоянию на конец дня 19 июля они торговались по курсу почти 75% против предыдущего максимума в 72,485%, по данным Bloomberg, в середине апреля 2018 года.

Наибольший рост был зафиксирован 18 июля – около 2,6%. В этот день Нацбанк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2019 год с 2,5% до 3%, а на 2020 год – с 2,9% до 3,2%.

Аналитики Bank Of America Merrill Lynch (BoAML) 10 июля подтвердили свой прогноз роста экономики Украины в 2019 году в 3,2%, что позволит инвесторам в 2021 году получить первые, пусть и небольшие, выплаты по ВВП-варрантам и станет важным триггером для покупки этих бумаг. В BoAML оценивали их справедливую стоимость на уровне около 86% от номинала на базе консервативных предположений о росте и волатильности.

Как сообщалось, Минфин Украины в августе прошлого года считал маловероятными в среднесрочном периоде выплаты по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году. В утвержденной тогда Стратегии управления госдолгом на 2018-2020 годы отмечалось, что эти государственные деривативы с условными выплатами на сумму $3,2 млрд и сроком обращения до 2040 года не являются частью госдолга страны. Обновленная стратегия управления госдолгом на 2019-2022 годы построена на прогнозе роста реального ВВП в 2019 году на 2,8%, в 2020 – на 3,3%, в 2021 – на 3,8% и в 2022 году – на 4,1%.

Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021 и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд , то выплат по бумагам не будет. В случае, если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если свыше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо того с 2021 по 2025 годы платежи ограничены 1% ВВП.

Теги: #варранты #максимум #ввп
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