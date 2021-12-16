Рада приняла за основу законопроект о выделении на зарплаты горнякам 2,4 млрд грн бюджетных средств

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5891-1 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" и выделении на заработные платы работникам государственных угледобывающих предприятий 2,4 млрд грн.

Соответствующее решение на внеочередном заседании парламента в четверг поддержали 311 народных депутатов.

Авторами законопроекта являются, в частности, внефракционный депутат Виктория Гриб и народный депутат от фракции "Батькивщина", лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.