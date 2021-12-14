Гетманцев анонсировал до конца года "большой законопроект" о снижении налогообложения доходов и введение НВК

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал регистрацию в парламенте до конца 2021 года законопроекта о снижении налогообложения доходов физических и юридических лиц, а также введение налога на выведенный капитал (НВК).

"У нас есть большой законопроект о налогообложении доходов. Хотим снизить налогообложение доходов и физлиц, и юрлиц, и ввести налог на выведенный капитал, усеченно, как в Польше. Также расширить декларирование доходов, дать больше налоговых вычетов гражданам", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, можем зарегистрировать этот законопроект еще в этом году, чтобы он заработал с 2023-го", – уточнил Гетманцев.

Законопроект также предлагает налогообложение дополнительной работы.

"Это когда ты просто регистрируешься в "Дии" и можешь получать доход от 27 видов деятельности. Например, таксовать по вечерам. За это налог только 5%, без ЕСВ", – пояснил парламентарий.

При этом глава профильного комитета согласился, что негативная реакция Международного валютного фонда (МВФ) на такие законодательные инициативы может стать препятствием для их принятия.