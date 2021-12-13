Экономика

19:11 13.12.2021

Украина допускает выкуп/обмен евробондов и расширение валют в обновленной стратегии управления госдолгом

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Украина допускает выкуп/обмен евробондов и расширение валют в обновленной стратегии управления госдолгом

Министерство финансов Украины при благоприятных рыночных условиях продолжит практику выкупа или обмена государственных ценных бумаг (еврооблигаций) для выравнивания графика погашения, говорится в обновленной среднесрочной стратегии управления госдолгом – на 2021-2024 гг.

Согласно документу, утвержденному правительством 9 декабря и опубликованному на сайте Минфина, предусматриваются два варианта действий: выкуп/обмен определенного выпуска или частичный выкуп/обмен широкой линейки выпусков.

Помимо этого, в стратегии в качестве одной из мер снижения валютного риска госдолга указывается диверсификация иностранных валют в долговом портфеле. "Выпуск ценных бумаг, номинированных в других иностранных валютах (евро, иена и т.д.), также может способствовать продлению среднего срока до погашения государственного долга и уменьшению средней стоимости его обслуживания", – отмечается в документе.

Минфин поясняет, что из-за более низких процентных ставок текущие условия на европейских рынках облигаций более привлекательны по сравнению с рынком облигаций в долларах США. "Кривая процентных свопов в долларах США значительно выше аналогичной кривой в евро, в то же время спреды по инструментам в евро для Украины значительно шире. Следовательно, благоприятные рыночные условия для проведения операций в евро в случае сужения спредов могут быть использованы для снижения кривой доходности государственных ценных бумаг Украины и, соответственно, для уменьшения стоимости обслуживания государственного долга", – говорится в стратегии.

Еще одной целью диверсификации валютной структуры госдолга Минфин называет дальнейшее увеличение круга инвесторов в государственные ценные бумаги и расширение источников финансирования.

"Альтернативным источником финансирования бюджета и уменьшения валютного риска государственного долга является выпуск на международном рынке новых долговых инструментов, номинированных в гривне. Целесообразность такого размещения будет определяться наличием спроса и условиями на международном рынке капитала", – указывается также в стратегии.

Согласно документу, ориентировочный план действий на нынешний и следующие три года предусматривает построение кривой еврооблигаций в евро и США, увеличение объемов размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в гривне, в том числе за счет участия международных инвесторов.

В стратегии уточняется, что на конец 2020 года доля госдолга в гривне составляла 38%, в долларах США – 39%, евро – 15%, SDR – 8% и в японской иене – 1%, тогда как задачей является увеличить долю нацвалюты до 41% к концу этого года, 44% – к концу следующего и 51% – к концу 2024 года.

Стратегия ставит целью сокращение прямого госдолга Украины, составившего 60,8% ВВП на конец 2020 года, до 56,9% ВВП к концу 2021 года, 50,8% ВВП – к концу 2022 года, до 47% – к концу 2024 года.

Помимо этого, она предусматривает увеличение средневзвешенного срока к погашению госдолга с 6,4 года в 2021 году до семи лет в 2024-м, хотя в 2022 году ожидается сокращение этого срока до шести лет и увеличением до 6,5 лет в 2023 году.

Теги: #госдолг #стратегия #минфин
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