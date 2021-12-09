Экономика

14:17 09.12.2021

Экс-посол Канады в Украине сменит Свенчицкого на должности бизнес-омбудсмена - решение Кабмина

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Экс-посол Канады в Украине сменит Свенчицкого на должности бизнес-омбудсмена - решение Кабмина

Экс-посол Канады в Украине Роман Ващук с 2022 года займет должность бизнес-омбудсмена, сменив на этой должности Марчина Свенчицкого, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Как указал он в Телеграм-канале по итогам правительственного заседания в четверг, Кабмин утвердил соответствующее решение Совета бизнес-омбудсмена об избрании Ващука.

Экс-мэр Варшавы Марчин Свенчикци был назначен бизнес-омбудсменом в 2019 году.

Ващук также завершил свою пятилетнюю каденцию в должности посла в 2019 году. Сообщалось, что после этого он ушел на пенсию.

Теги: #ващук
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