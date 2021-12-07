Экономика

11:17 07.12.2021

Отбор подрядчика для строительства Киевской объездной дороги будет проходить по открытой международной процедуре

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Отбор подрядчика для строительства Киевской объездной дороги будет проходить по открытой международной процедуре

Правительство утвердило проект постановления "О реализации экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Киева", создающий возможности для проведения международных открытых торгов по определению компании, которая будет строить Киевскую объездную дорогу (КОД), сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

Экспериментальный проект будет длится до 1 декабря 2023 года.

"Сейчас мы открываем для Украины качественно новый опыт работы с крупными инфраструктурными проектами, в частности, в разрезе привлечения международных инвесторов. Ведь, несомненно, у КОД есть все шансы для того, чтобы стать самым масштабным проектом не только президентской программы "Большое строительство", но и современной истории Украины. Мы провели системную работу с рядом министерств, в частности, Минфином, Минэкономики, Минцифры, Минюстом, совершенствуя и устраняя возможные процедурные риски при проведении торгов. Также подчеркну, что проект постановления успешно прошел антикоррупционную экспертизу НАПК - мы учитывали все основные рекомендации и замечания", - цитируется министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В "Укравтодоре" отмечают, что в рамках проекта Киевской обходной дороги предусматривается семь отдельных проектных участков строительства, объединяющих между собой магистральные автомобильные дороги государственного значения: Киев - Ковель - Ягодин, Киев - Чоп, Киев - Одесса, Киев - Знаменка, Киев - Харьков - Довжанский, Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. Также планируется строительство мостового перехода возле Украинки Обуховского района Киевской области.

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #окружная_дорога
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