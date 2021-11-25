Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в "желтых" карантинных зонах – Ляшко

Бизнес не сможет самостоятельно выбирать модель деятельности в "желтых" карантинных зонах.

Как сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения Виктор Ляшко, это предусмотрено изменениями в карантинное постановление (№1236), которые ужесточают требования к бизнесу относительно соблюдения карантинных ограничений.

"Если раньше бизнес мог выбирать модель деятельности в "желтой зоне" - не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади или проверять документы и работать без ограничений такого уровня, то теперь они теряют такую опцию", - сказал он.

Ляшко пояснил, что, согласно изменениям в постановление, посещать общественные учреждения в "желтых зонах" можно будет только лицам, получившим, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 или имеющим отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

Эта же норма распространяется и на служащих чиновников.

"Усиление правил для невакцинированных нужно для снижения нагрузки на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары преимущественно попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - констатировал министр.

Он также сообщил, что, согласно принятым изменениям, срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней, в то время как ранее он действовал 120 дней.