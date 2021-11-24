МКМТ продлила срок антидемпингового расследования в отношении импорта теплоизоляции из РФ и Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) продлила до 14 месяцев срок антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину теплоизоляционных материалов происхождением из Беларуси и Российской федерации.

Решение комиссии от 23 ноября 2021 года о продлении сроков расследования вступает в силу с момента его публикации, указано в уведомлении, обнародованном сегодня на сайте "Урядового курьера".

Как сообщалось, МКМТ возбудила антидемпинговое расследование решением от 20 ноября 2020 года по жалобе от ООО "ОБИО".

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину теплоизоляционных материалов из Беларуси и РФ осуществлялся в объемах и на условиях, которые могли причинить ущерб национальному товаропроизводителю.

Расследование касается шлаковаты, минеральной силикатной ваты и аналогичных видов минеральной ваты, кроме их смесей, по кодам 6806 10 происхождением из РФ и Беларуси.