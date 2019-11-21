Экономика

19:05 21.11.2019

Бразилия продлила антидемпинговые пошлины на импорт листового проката из 4 стран, снизив их для Украины в 5 раз

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Бразилия продлила антидемпинговые пошлины на импорт листового проката из 4 стран, снизив их для Украины в 5 раз

Внешнеторговая палата Бразилии (CAMEX) продлила действие антидемпинговых пошлин сроком еще на пять лет в отношении импорта плоского проката из низкоуглеродистых и низколегированных сталей происхождением из Южно-Африканской Республики (ЮАР), Южной Кореи, Китая и Украины.

Как сообщается на сайте палаты, соответствующее постановление №4434 принято 1 октября текущего года в отношении импорта плоского проката из низкоуглеродистых и низколегированных сталей путем обычного или непрерывного литья, толщиной равной или большей чем 4,75 мм и шириной 600 мм, независимо от длины (коды 7208.51.00 и 7208.52.00).

Согласно документу, пошлины на данный вид товара продлены для всех производителей: для ЮАР в размере $166,63/тонна, Китая - $211,56/тонна, Южной Кореи –$135,84/тонна. Для Украины пошлина снижена до $52,02 тонна с $261,79/тонна.

В отношении поставок из ЮАР отмечается, что пошлина "продлевается с немедленным приостановлением". При этом уточняется, что пошлина в отношении импорта из ЮАР будет применена немедленно, если увеличение импорта будет происходить в объемах, которые могут привести к возобновлению нанесения ущерба.

Как сообщалось, Внешнеторговая палата Бразилии 2 октября 2013 года приняла решение о введении антидемпинговой пошлины сроком на пять лет в отношении импорта плоского проката из ЮАР, Южной Кореи, Китая и Украины - данное решение было опубликовано в официальном бюллетене 3 октября 2013 года. Заявление о проведении расследования поступило в Министерство развития, промышленности и внешней торговли (MDIC) Бразилии 26 декабря 2011 года от компании USIMINAS. При этом в заявлении говорилось о нанесении ущерба производителям Бразилии импортом проката по кодам 7208.51.00 и 7208.52.00 из ЮАР, Австралии, Южной Кореи, Китая, России и Украины.

10 апреля 2012 года заявитель был проинформирован о принятии жалобы к рассмотрению с уведомлением правительств ЮАР, Австралии, Южной Кореи, Китая, России и Украины. Решение о возбуждении расследования было принято 2 мая 2012 года, а опубликовано в официальном вестнике 3 мая 2012 года. Расследование в отношении демпинговых поставок проката из Австралии и России было прекращено после того, как было установлено, что объем импорта из этих стран был незначительным.

Теги: #бразилия #антидемпинг
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