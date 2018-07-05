МЭРТ проведет антидемпинговое расследование импорта цемента из РФ, Беларуси, Молдовы

Межведомственная комиссия по международной торговле поручила при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) возбудила антидемпинговое расследование относительно импорта в Украину цемента происхождением из РФ, Беларуси и Молдовы.

Согласно сообщению в газете "Урядовый курьер", комиссия 2 июля рассмотрела жалобу ЧАО "Дикергофф Цемент Украина", ЧАО "ХайдельбергЦемент Украина", ПАО "Подольский Цемент" при поддержке ЧАО "Ивано-Франковскцемент".

"В жалобе приведено достаточно обоснованных доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину цемента происхождением из РФ, Республики Беларусь и Республики Молдова мог осуществляться по демпинговым ценам", - говорится в сообщении.

Согласно материалам жалобы, в 2015-2017 гг. произошел значительный рост объема демпингового импорта: в абсолютных показателях - на 278%, относительно потребления - на 229%, относительно производства - на 248%.

"Цены демпингового импорта были значительно ниже цен заявителя, демпинговый импорт препятствовал росту цен заявителя, существовавшего в отсутствие демпингового импорта, в результате демпинговый импорт привел к снижению цен заявителя", - приводятся в сообщении аргументы жалобы.

Указанные украинские цементники за это время ухудшили показатели производства фактически на 3%, производственные мощности выросли на 1%, тогда как их использование сократилось на 4%, объем продаж на внутреннем рынке упал на 4%, запасы на складах выросли на 8%. Доля заявителей на внутреннем рынке снизилась на 18%.

Украинские цементники опасаются, что при дальнейшем росте себестоимости производства и вынужденном снижении отпускных цен поступления от реализации товара на внутреннем рынке упадут почти до "нуля" (2,5% к результатам 2015 года).

"Финансовый результат от продажи цемента на внутреннем рынке фактически вырос на 180%, но рост произошел в основном за счет увеличения поступлений в 2016 году (150%). В 2017 году темпы роста поступлений существенно снизились и составили лишь 12%... Коэффициент ликвидности фактически упал на 25%, а потенциально - на 27%", - утверждают производители.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономразвития.