МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,2%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,2% по сравнению с 3,5% в октябрьском прогнозе, свидетельствует обнародованный в среду меморандум Украины с Фондом.

Согласно ему, МВФ оставил без изменений ожидания роста экономики Украины в 2022 году на уровне 3,6%, в 2023-м – 3,4%.

Хотя в октябрьском прогнозе Фонд оценивал дефицит текущего счета Украины на уровне 0,7% ВВП, а в следующем - 2,4% ВВП, меморандум предусматривает прогноз нулевого баланса текущего счета в 2021 году с дальнейшим переходом в дефицит текущего счета до 2,7% ВВП в 2022-м и 3,2% ВВП в 2023-м, указано в документе.

При этом прогноз предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на уровне 3,3% ВВП в текущем году, 2,4% ВВП - в следующем и 2,5% - в 2023-м.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4% при среднегодовой инфляции 2,7%. В 2021-м Министерство экономики ожидает роста на 4,1% ВВП.

В октябре НБУ ухудшил оценку роста ВВП в 2021 году с 3,8% до 3,1%, в 2022-м - до 3,8% с 4%. При этом замглавы НБУ допустил, что с учетом данных Госстата за третий квартал 2021 года рост ВВП Украины в 2021 году может оказаться ниже прогнозированных центробанком 3,1%.