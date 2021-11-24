Экономика

10:59 24.11.2021

БЭБ укомплектовало штат на 30%, ожидает постановления о запуске

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БЭБ укомплектовало штат на 30%, ожидает постановления о запуске

Бюро экономической безопасности (БЭБ) укомплектовало штат на 30% и ожидает согласования соответствующего постановления для запуска с 25 ноября, сообщается на сайте Бюро.

"Директор БЭБ Украины Вадим Мельник направил на согласование в Министерство экономики Украины, Министерство финансов Украины и Министерство цифровой трансформации проект постановления Кабинета министров Украины "О начале деятельности Бюро экономической безопасности", – указывается в сообщении в среду.

Согласно документу, который должен быть принят правительством, БЭБ в установленный законом срок укомплектовал штат центрального аппарата на 30%. По состоянию на 22 ноября в новом органе трудоустроено 214 сотрудников. Среди них - госслужащие, штатные сотрудники со спецзваниями, а также лица, трудоустроенные по трудовым договорам.

Как напомнили в новом органе, после полноценного запуска Бюро получит исключительные полномочия по расследованию финансовых и налоговых правонарушений, махинаций с уплатой налогов, фальсификации налоговой отчетности, изготовления и распространения нелегальных подакцизных товаров (алкоголь, табачные изделия, топливо), подделок денег и финансовых документов, препятствованию законной хозяйственной деятельности и пр.

Полномочия по расследованию таких дел утратят Национальная полиция, СБУ и ликвидируемая налоговая милиция.

"В проекте постановления также указано: как только БЭБ заработает, будет обеспечена своевременная передача ему от правоохранительных органов материалов уголовных производств в порядке, определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Однако напомним: несмотря на готовность БЭБ работать, за органом до сих пор не закреплено собственное оборудованное здание. Затягивание процесса выделения помещения для БЭБ со стороны КабинетамМинистров Украины может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховной Рада приняла закон о создании БЭБ в январе 2021 года. Президент Владимир Зеленский подписал его в марте того же года. Запуск Бюро перенесли с сентября на 25 ноября. На следующий день после этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.

Теги: #бэб #штат
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