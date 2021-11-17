Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы.

"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", - сообщается на сайте главы Украинского государства в среду.

В этой связи Зеленский вновь подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы и представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности, говорится в сообщении.