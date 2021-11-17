Экономика

21:08 17.11.2021

Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

1 мин читать
Украина готова снизить стоимость транзита газа и предоставить свои хранилища для стратегического резерва – разговор Зеленского и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы.

"Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", - сообщается на сайте главы Украинского государства в среду.

В этой связи Зеленский вновь подчеркнул, что проект "Северный поток – 2" является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы и представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности, говорится в сообщении.

Теги: #газ #ес #транзит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 17.11.2021
ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

ЕС инвестирует €1,1 млрд в 7 крупнейших проектов по декарбонизации

23:41 16.11.2021
Боррель призвал Минск быстрее урегулировать ситуацию на границе с Польшей

Боррель призвал Минск быстрее урегулировать ситуацию на границе с Польшей

20:18 16.11.2021
Еврокомиссар по энергетике обсудила с украинским коллегой ситуацию с сертификацией "Северного потока 2"

Еврокомиссар по энергетике обсудила с украинским коллегой ситуацию с сертификацией "Северного потока 2"

18:14 16.11.2021
ЕС работает с украинским правительством над определением производственных цепочек вторпродуктов и оценивает спрос на них

ЕС работает с украинским правительством над определением производственных цепочек вторпродуктов и оценивает спрос на них

12:11 16.11.2021
Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

Цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу куб. м после приостановки сертификации "Северного потока 2"

11:52 16.11.2021
ФРГ приостановила сертификацию "Северного потока 2"

ФРГ приостановила сертификацию "Северного потока 2"

06:40 16.11.2021
США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

США с ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси - Белый дом

19:15 15.11.2021
В Брюсселе обсудили подготовку предстоящего саммита Восточного партнерства – Боррель

В Брюсселе обсудили подготовку предстоящего саммита Восточного партнерства – Боррель

18:30 15.11.2021
Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

Главы МИД стран ЕС приняли политическое решение по пятому пакету санкций в отношении Беларуси

15:12 15.11.2021
Газовый кризис показал, что нужно лучше управлять энергопереходом, не допускать дефицита — глава OMV

Газовый кризис показал, что нужно лучше управлять энергопереходом, не допускать дефицита — глава OMV

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении на 2,2 млрд грн финдиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", гендиректор заявил о враждебности к крупнейшему инвестору

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

Перед повышением тарифов на проезд в Киеве необходимо получить вывод ГРС

Введение нормы о сборе персональных данных о получателях отправлений негативно отразится на рынке международной доставки - "Нова Пошта"

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

НБУ с 1 декабря повысил лимиты валютной позиции банков в 1,5 раза

СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении на 2,2 млрд грн финдиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", гендиректор заявил о враждебности к крупнейшему инвестору

АМКУ оставил без рассмотрения заявку победителя конкурса ФГИ по продаже "Большевика"

Профильные ассоциации просят премьер-министра разрешить вопрос с отсрочкой погашения долгов ВИЭ-генерации со стороны "ГарПока"

Украина предлагает Европе создать на базе собственных ПХГ международный газовый фонд – глава Минэнерго

Импорт э/э из Беларуси на 18 ноября не планируется – сайт ENTSO-E

Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

Рада рассмотрит "ресурсный" законопроект одним из первых в четверг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА