Экономика

16:20 17.11.2021

Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ

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Иран осенью активно продолжил производить обогащенный на 60% уран - МАГАТЭ

Иранские специалисты в течение осени увеличили запасы обогащенного на 60% урана до отметки в 17,7 кг, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

Согласно оценкам МАГАТЭ, Иран, таким образом, с конца августа произвел еще 8 кг обогащенного до этого уровня урана.

При этом в докладе отмечается, что оценка может быть не совсем точной, потому что инспекторам ООН по-прежнему не удается получить доступ к информации о ряде иранских ядерных объектов.

Ранее в среду стало известно, что 22 ноября Иран посетит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Теги: #уран #магатэ #иран
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