Экономика

13:24 16.11.2021

Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

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Onur Group Ukraine завершил строительство двух мостов через реку в Полтавской обл. на трассе Киев-Харьков

Генподрядчик Onur Group Ukraine в рамках президентской программы "Большое строительство" завершил работы по возведению двух новых мостов через реку Ладыжено в селе Малое Ладыжино Полтавского района, сообщила Служба автодорог Полтавской области на своей Facebook-странице во вторник. 

"В рамках капитального ремонта на этом участке построены два новых моста (левый и правый) по три прогона. На завершающем этапе устройство дорожной одежды на подходах к постройкам", - говорится в сообщении.

Мосты расположены на км 365+706 трассы М-03 Киев-Харьков-Должанский. Движение по правому проезду планируется открыть в ближайшее время.

Объекты строили в рамках совместного проекта "Укравтодора" и Всемирного банка по развитию дорожной отрасли Украины.

Как сообщалось, в 2021 году в рамках программы "Большое строительство" планируется восстановить 245 искусственных сооружений и 4,5 тыс. км государственных дорог. 

 

 

Теги: #большое_строительство #onur_group
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