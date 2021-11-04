РФ ограничила поставки в Украину сжиженного газа в ноябре до уровня 30%, существенного влияния на рынок это не окажет – Герус

Ограничение Российской Федерацией поставок сжиженного газа на ноябрь до уровня 30%, вероятнее всего, не будет иметь влияния на украинский рынок, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"Российская Федерация ограничила на ноябрь поставки сжиженного газа в Украину до уровня 30% от задекларированных экспортерами объемов", – написал он в своем Телеграмм-канале в четверг.

При этом Герус отметил, что такое ограничение в ноябре не должно иметь существенного влияния на украинский рынок.

"Во-первых, экспортеры традиционно завышали задекларированные объемы поставок. Во-вторых, в ноябре низкая активность по таких закупках газа", – разъяснил глава комитета.

Согласно данным Гостаможслужбы, в октябре стоимостной импорт сжиженного газа (пропана и бутана) вырос до $97,31 млн против $54,48 млн в октябре-2020 и $87,57 млн в сентябре-2021, в том числе пропана – соответственно $58,31 млн, $37,06 млн и $54,03 млн. Импорт из России в минувшем месяце был равен $32,58 млн по сравнению с $22,1 млн в октябре-2020 и $38,75 млн в сентябре-2021, в том числе пропана – соответственно $18,5 млн, $17,16 млн и $22,85 млн.

Как сообщалось, поставки сжиженного природного газа в Европу в октябре 2021 года должны были увеличиться по отношению к октябрю 2020 года на порядка 10% после 16 месяцев практически непрерывного падения.

Главными драйверами роста импорта являются Бельгия (рост на 346% к октябрю 2020), Нидерланды (+324%) и Испания (+25%) и Португалия (14%).

США, как ожидалось на 25 октября, в октябре поставят на северо-запад Европы 6 партий СПГ (в сентябре было 4. Из Катара в октябре ожидается 3 партии после 2 в сентябре.

Из России ожидается 6 поставок СПГ (без учета перевалки), в сентябре было только три. Из России в Европу осуществляются поставки СПГ с завода "Ямал СПГ" (участники "НОВАТЭК", TotalEnergies, CNPC и SRF). Одним из покупателей ямальского СПГ и соответственно его поставщиком на европейские терминалы является "Газпром".