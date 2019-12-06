Экономика

19:03 06.12.2019

"Укрнафта" может приостановить производство LPG в связи с отсутствием аукционов

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"Укрнафта" может приостановить производство LPG в связи с отсутствием аукционов

ПАО "Укрнафта" может приостановить производство сжиженного газа на Качановском ГПЗ в связи с отсутствием возможности его реализации из-за проблем с аукционами, сообщил заместитель главы правления, исполнительный вице-президент по вопросам добычи и переработки "Укрнафты" Маврикий Калугин.

"В настоящее время компания находится под угрозой остановки крупнейшего газоперерабатывающего завода по очень простой причине: у нас будет затоварка сжиженного газа", – сказал он в обнародованном в пятницу на странице компании в соцсети Facebook видеокомментарии.

Он отметил, что "Укрнафта" уже дважды обращалась к аукционному комитету с просьбой назначить в ближайшее время аукцион, однако не получила никаких ответов на соответствующие запросы.

Как уточнил Калугин, что с учетом текущего уровня загрузки резервуаров LPG, Качановский ГПЗ может доработать до конца недели. После этого завод будет вынужден не только прекратить производство LPG, но и приостановить добычу и подготовку природного газа в Сумской области. По оценкам компании, расходы могут составлять 220-230 тон сжиженного газа в сутки, и около 1,5 млн куб. м товарного газа.

Согласно совместному приказу Министерства экономического развития и торговли и Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 1336/483 от 21 сентября 2018 года главой аукционного комитета является министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (Тимофей Милованов), замглавы комитета – заминистра энергетики и угольной промышленности (Юлия Подкоморная, уволена с должности 21 сентября 2019 года).

В комитет также входят: заместитель министра экономического развития (Тарас Качка), директор юридического департамента Минэкономразвития (Олеся Савчук), и его заместитель (Федор Тринус), гендиректор директората ископаемых видов топлива Минэнергоугля (Максим Федотов), замначальника управления нефтегазового комплекса (Елена Чайковская), начальник отдела координации международных мероприятий и коммуникаций Департамента организационной работы (Алексей Шульга).

Как сообщалось, 22 ноября Милованов сообщил, что уволил 15 должностных лиц руководящего состава прежней структуры Министерства экономического развития и торговли. В том числе увольнения касались и членов аукционного комитета. Таким образом, комитет не может определить дату аукциона из-за отсутствия кворума.

Теги: #сжиженный_газ #приостановка #укрнафта #производство
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