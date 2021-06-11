Green Deal

12:15 11.06.2021

"Озеленение" торговли углеводородами дошло до бункеровки и СУГ - Shell поставил в Японию первый танкер

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"Озеленение" торговли углеводородами дошло до бункеровки и СУГ - Shell поставил в Японию первый танкер

 Shell International Eastern Trading Company поставила японской компании Astomos Energy Corporation первую в истории мировой торговли углеродно-нейтральную партию сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG), сообщает Royal Dutch Shell.

Партию доставил крупнотоннажный танкер-газовоз (VLGC). Для компенсации выбросов CO2 в процессе жизненного цикла поставленного СУГ будут использоваться сертификаты сокращения выбросов из глобального портфеля природоохранных проектов Shell.

По данным Японской ассоциации сжиженного газа (Japan LP Gas Association), СУГ в стране потребляется 24 млн домохозяйств, а также используется в промышленности и на транспорте.

Ранее на неделе подразделение сырьевого трейдера Vitol - Vitol Bunkers объявило о запуске программы Green Bunker Fuels - также за счет использования сертификатов сокращения выбросов.

Источник: Green Deal

 

Теги: #сжиженный_газ #shell #суг #green_deal
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