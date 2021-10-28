Экономика

10:56 28.10.2021

"Ковальская" ревитализирует территорию Киевского ликеро-водочного завода

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"Ковальская" ревитализирует территорию Киевского ликеро-водочного завода

Группа "Ковальская" ревитализирует территорию Киевского ликеро-водочного завода в Шевченковском районе Киева на улице Кудрявская, 16-A, сообщили в пресс-службе ПСГ "Ковальская".

Завод занимает территорию около 2 га. Его здания 1896 года постройки признаны архитектурным памятником местного значения, фасад находится под защитой.

"Команда "Ковальской" понимает социальную роль места и большую ответственность, которую несет процесс работы с памятником архитектуры. В первую очередь, это об охране и сохранении существующих исторических зданий. Но через переосмысление функций в пользу общественных. Наше желание - сохранить существующую идентичность места, подчеркивая его историческую ценность, показывая текучесть времени и актуальность для будущего", - сообщила заместительница генерального директора группы "Ковальская" Ольга Пилипенко.

Как сообщили в пресс-службе, к диалогу о том, какими смыслами будет наполнена "Кудрявка" (рабочее название проекта), будут привлечены исследователи-урбанисты, социологи, историки, дизайнеры, реставраторы и программные координаторы.

Планируется также проведение регулярных встреч, открытых мероприятий, посвященных истории места и проблематике ревитализации с включением локального комьюнити и экспертов с городского планирования.

Ранее сообщалось, что группа «Ковальская» вместе с международными архитектурными бюро MVRDV и Orange Architects будут работать над созданием проекта второй и третьей очереди бизнес парка NUVO на Жилянской в центре Киева.

Комплекс зданий завода (первое название - Казенный винный склад №1, 1896 г.) является ценным примером индустриальной архитектуры конца XIX столетия. Одно из первых сооружений, построенных по проекту Владимира Бессмертного, будущего главного архитектора Киева.

Комплекс состоит из цепи технологически взаимосвязанных кирпичных сооружений, создающих единый угловой дом с цокольным полуподвальным ярусом, образованным из-за перепада рельефа. Пол в промышленных залах покрыт метлахской плиткой. Металлический виадук над Вознесенским яром был запроектирован Бессмертным для двустороннего подъезда в Казенный винный склад. Это стало первой в Киеве двухуровневой транспортной развязкой.

В 1910-х годах завод производил алкогольные напитки, в период Первой мировой работал как приют для детей нижних военных чинов. Во время Второй мировой завод назывался "Киевский ликеро-водочный завод №2" и производил бутылки с зажигательной смесью. Позже завод вернулся к производству алкоголя. В период с 1946 по 1980 год поэтапно проводилась реконструкция завода. С 1992 года завод функционировал под управлением различных арендаторов. В 2002 году сменил название на "Столичный Стандарт", под этой вывеской и прекратил работу спустя несколько лет.

ПСГ "Ковальская" работает на строительном рынке Украины с 1956 года. Объединяет 13 предприятий в сфере добычи сырья, производства продукции и строительства. Продукция представлена брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek и др.

Предприятия "Ковальской" работают в Киевской, Житомирской, Львовской, Херсонской и Черниговской областях. Общая численность работников – 5 тыс. человек.

Помимо этого, в группу входит "Ковальская Недвижимость", которая занимается строительством жилых объектов в Киеве. В ее портфеле - 26 завершенных жилых проекта.

Теги: #недвижимость #ликеро_водочные #ковальская #завод
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