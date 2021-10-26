"Нафтогаз" в октябре-ноябре будет поставлять газ для бытовых клиентов ППН по 7,96 грн/куб. м, бюджетникам – по 16,8 грн

Кабинет министров Украины обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (ППН), которым является "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб. м, бюджетным учреждениям – до 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Решение уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников закреплено постановлением Кабмина №1102 от 25 октября 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Помимо внесения изменений в постановление №809 от 30 сентября 2015 года о ППН, которым победитель конкурса соглашается с такими ценами поставки на два месяца, также эти граничные цены для ППН закреплены в "карантинном" постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

Обнародованная ранее ГПК "Нафтогаз" цена газа для клиентов ППН в октябре составляла 16,56 грн/куб. м (с НДС и без доставки), что на 38% выше сентябрьской цены (12 грн/куб. м).

Кроме того, КМУ изменил формулу, по которой ППН поставляет природный газ. Ранее прописанная в постановлении №809 формула ограничена периодом до 30 сентября 2021 года, а новая действует с 1 октября этого года.

Правительство Украины также внесло в "карантинное" постановление требование к "Оператору ГТС Украины" при участии операторов газораспределительных систем (ГРС) автоматически включить в портфель ППН потребленные с 1 октября 2021 года объемы природного газа бюджетниками (включая коммунальные и госмедучреждения), поставка которым не осуществлялась никакими поставщиками.

Операторам ГРС поручено внести в информационную платформу ОГТСУ данные о всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и госмедучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

Как сообщалось, в июле 2020 года Кабинет министров Украины утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% "Укргазвыдобування" и 50%+1 акция ПАО "Укрнафта"). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% "Укртрансгаз") и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% "Укртранснафта"), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.