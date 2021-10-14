Экономика

11:42 14.10.2021

Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект госбюджета-2022 - Стефанчук

1 мин читать
Рада планирует 20 октября рассмотреть в первом чтении проект госбюджета-2022 - Стефанчук

Верховная Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"18 числа (октября - ИФ) - заседание (бюджетного - ИФ) комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале, в первом чтении", - сказал спикер журналистам в четверг в Киеве.

Вместе с тем он назвал беспрецедентным решением намерение повысить зарплаты украинским медикам, для чего в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн - для средних медицинских работников.

"Такого ещё не было в истории Украины, чтобы на такой уровень поднимать зарплату медицинским работникам... Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и касательно которых продолжается дискуссия, - на значительный процент больше, чем было до этого в медицине", - отметил спикер.

"Безусловно, мы должны находить источники (поступления средств – ИФ), поэтому должны принимать и ряд "ресурсных" законов, которые также будут стоять в повестке дня Верховной Рады", - добавил Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть законопроект №5600 "О сбалансированности бюджетных поступлений" в четверг, 21 октября.

Теги: #бюджет #рада #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:45 14.10.2021
В повестке дня Рады на ближайшую неделю нет вопросов о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

В повестке дня Рады на ближайшую неделю нет вопросов о кадровых ротациях в Кабмине - Стефанчук

11:06 14.10.2021
Внеочедное "евроинтеграционное" заседание Рады может состояться 21 октября - Стефанчук

Внеочедное "евроинтеграционное" заседание Рады может состояться 21 октября - Стефанчук

11:22 13.10.2021
Рада 19 октября изберёт первого вице-спикера - Стефанчук

Рада 19 октября изберёт первого вице-спикера - Стефанчук

18:00 12.10.2021
Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении ресурсный законопроект по спецпроцедуре

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении ресурсный законопроект по спецпроцедуре

16:43 12.10.2021
Глава налогового комитета ВР видит потенциал увеличения доходов в проекте госбюджета-2022 на 80 млрд грн

Глава налогового комитета ВР видит потенциал увеличения доходов в проекте госбюджета-2022 на 80 млрд грн

19:09 11.10.2021
На пленарной неделе 19-22 октября состоится внеочередное пленарное заседание Рады

На пленарной неделе 19-22 октября состоится внеочередное пленарное заседание Рады

14:37 08.10.2021
На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

13:39 08.10.2021
Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах на 11 июля

Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах на 11 июля

12:45 08.10.2021
Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

12:38 08.10.2021
Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин предоставил "Антонову" госгарантии до 470 млн грн для строительства Ан-32

Fitch подтвердило рейтинги госбанков "B" и повысило рейтинг устойчивости Укрэксимбанка до "b-"

Украина может получить транш в $1,4 млрд МВФ в IV кв.-2021 - прогноз J.P. Morgan

Кабмин уполномочил Минэкономики на защиту государства в судах по приватизации "Мотор Сич"

МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин предоставил "Антонову" госгарантии до 470 млн грн для строительства Ан-32

Fitch подтвердило рейтинги госбанков "B" и повысило рейтинг устойчивости Укрэксимбанка до "b-"

Увеличение мощностей для гарантированных поставок газа из Словакии в Украину усилит энергобезопасность региона - ОГТСУ

Укрэксимбанк работает в штатном режиме – НБУ

Шмыгаль обсудил транспортировку газа и развитие энергетики с главой правительства Словакии

Законопроект о реформировании градостроительной деятельности содержит коррупционные факторы, нуждается в доработке - НАПК

Латвия и Эстония утвердили новую методику энерготорговли с Россией

Украина может получить транш в $1,4 млрд МВФ в IV кв.-2021 - прогноз J.P. Morgan

Включение гривневых гособлигаций Украины в индекс JP Morgan GBI EM начнется 31 марта-2022

Путин: опасно наращивать транзит через Украину - ее ГТС может "лопнуть совсем"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА