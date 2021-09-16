Лицензия на оптовую торговлю табачными изделиями в 2022 г. может подорожать вдвое – нардеп Южанина

"Ресурсный" законопроект №5600, который сейчас рассматривается в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, предполагает рост стоимости лицензии на право осуществления оптовой торговли табачными изделиями в 2022 году почти в два раза – до 975 тыс. грн (150 минимальных заработных плат), в 2023 году – втрое, до 1,49 млн грн (230 мин. з/п).

Об инициативах, внесенных в ходе рассмотрения законопроекта, написала народный депутат Нина Южанина (фракция "Европейская солидарность") в Facebook в четверг.

"Стоимость лицензии отвязывается от фиксированного размера и переводится в минимальные зарплаты. Аргументация Минфина: на сегодня насчитывается 109 таких лицензиатов, из которых только 54 имеют доход более 12 млн грн. Остальные, очевидно, используются в схемах. Непонятно одно: как это поможет преодолеть контрабанду и контрафакт на рынке?", - написала она.

Кроме того, предложенная инициатива обязывает производителей табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) определять максимальные розничные цены (МРЦ) на эту продукцию, которая будет использоваться при исчислении налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога. Также данные о МРЦ будут необходимы для функционирования новой системы администрирования 5%-го розничного акцизного налога, который будет поступать в местные бюджеты, уточнила она.

Как отметила Южанина, поправки к "ресурсному" законопроекту усовершенствуют механизм недопущения накопления запасов производителями и импортерами табачных изделий перед очередным увеличением ставок акцизного налога. Эта норма в случае принятия законопроекта будет действовать с 2022 года.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в "Телеграм-канале", парламентский комитет приступил к рассмотрению законопроекта 13 сентября и планирует рассматривать более 11 тыс. поправок по пять часов в день.