Государство софинансирует строительство моста и транспортной развязки в Ивано-Франковске

Государство софинансирует строительство нового моста и развязки через реку Быстрица Солотвинская в Ивано-Франковске в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщается на Facebook-странице "Укравтодора" в понедельник.

"Переправа через реку Быстрица Солотвинская, которой сейчас пользуются горожане, была построена в 1969 году. Мост признан ограниченно пригодным к эксплуатации. Движение транспорта по нему является риском для жизни и здоровья граждан. Согласно документации, его срок эксплуатации уже завершился в августе 2021 года", - указано в сообщении.

Данный мост обеспечивает транспортное сообщение с одним из крупнейших микрорайонов Ивано-Франковска "Пасечная", где проживает треть горожан. Он также совпадает с дорогой национального значения Н-09 Мукачево-Львов.

Проектом предусмотрено строительство нового моста через реку на продолжении ул.Химиков и соответствующей транспортной развязки. Подрядная организация уже выполнила часть работ на мосту.

"Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на Прикарпатье пообещал поддержать Ивано-Франковск и включить объект в программу "Большое строительство". Парламент и правительство обеспечили выделение первых 60 млн грн субвенции из государственного бюджета на строительство нового моста и транспортной развязки. Для полного завершения строительства необходимо еще 100 млн грн", - сообщили в "Укравтодоре".

По поводу строительства моста и развязки состоялось совещание с участием министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, городского главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива и народных депутатов Эдуарда Прощука и Василия Вирастюка.

"Пока строительство нового моста в Ивано-Франковске на паузе, старый мост системно разрушается. В среднем им ежедневно проезжают 10 тыс. единиц транспорта. Его закрытие полностью отрежет путь целому микрорайону", - отметил Прощук.

Новый мост спроектирован из неразрезных металлических балок и ортотропной плиты проезжей части. Он соединит улицы Ивасюка, Надречную и Набережную им. В.Стефаника, которые также используются как часть дорог национального значения Н-09, Н-10, а также Н-18.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках "Большого строительства" в 2020 году было построено и обновлено 216 мостов. В этом году планируется строительство и обновление еще 245 мостов, в частности Кременчугского.